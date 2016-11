Násilí na ženách: Arabská kultura je prostě zaostalá

To nejdůležitější se skládá většinou z vypovídajících maličkostí. Marocká televize odvysílala trhák, jenž jistě potěšil všechny arabské manželky, ale ještě více arabské muže, kteří ty své manželky mlátí. Co vlastně v tom zmíněném trháku bylo? Byl to takový kutilský návod pro ženy, jak si svépomocí poté, co je manžel zmlátil do modra, zamakeupovat modřiny a podlitiny v obličeji.

Pořad nebyl ani satira, ani kritika bití žen — šlo o něco, co jsme byli zvyklí vídat v Receptáři Přemka Podlahy. O návod, jak si dovednost zalakovat make-upem modřiny osvojit a následně používat v denní realitě. Existence a úspěch pořadu svědčí o nechutné věci: Bití žen je v Maroku, islámské zemi se značným podílem arabského etnika, úplně normální. Není to sociálně patologický jev, který je potírán, není to trestný čin, není to dokonce ani nic zavrženíhodného.

Jak zahladit stopy po bití.

Mlácení manželek jejich muslimskými manželi je úplně normální, obvyklá, socializovaná a nikoho nepohoršující praxe. A tak je pořad, jak si zalakovat modřiny od manžela, tou nejlepší ukázkou žité reality muslimských zemí.

Prosím proto všechny dobrokálely, multikulturisty a sluníčkáře, aby si příště, až budou mluvit o obohacení naší kultury islámem, vzali na pusu tlumítko. Aby ty jejich debility byly méně slyšet. Jak ukazuje přístup muslimů nejen k jinověrcům, ale především k vlastním manželkám, nemůžeme chápat islámskou civilizaci jako dospělou, rozvinutou a plnocennou, plnohodnotnou. Minimálně ve vztahu k menšinám a k ženám — jak dobře ukázalo video se zalakováváním modřin — je islámská kultura barbarská, středověká, nelidská, zaostalá a zcela nepřijatelná.

Naše kultura a civilizace jsou jí přirozeně nadřazené, protože míra civilizovanosti se nejlépe pozná na vztahu k slabším a handicapovaným. Takže pokud někdy uslyšíte nějaké sluníčko vychvalovat islámskou kulturu, zkuste se ho zeptat, jestli se také — jako manželky pravověrných muslimů — nechá s chutí zmlátit do modra. A pak ho pošlete za mnou.