Velké vítězství Donalda Trumpa: Americký Senát schválil jeho daňovou reformu

Svou verzi daňové reformy již schválila Sněmovna reprezentantů, teď začne dohadovací procedura obou komor, na jejímž konci by měla být společná podoba daňového plánu. Podle analytiků je velmi pravděpodobné, že prezident Trump stihne soubor daňových změn podepsat ještě před Vánocemi, jak plánoval. To by pro něj znamenalo největší legislativní vítězství v tomto roce.

Snížení daní podle propočtů připraví americkou státní pokladnu v příštích deseti letech zhruba o 1,5 bilionu dolarů (přes 32 bilionů Kč). Trumpova administrativa ale předpokládá, že výpadek kompenzuje odbourání nebo výrazné omezení odečitatelných položek z daní a hlavně rychlejší hospodářský růst.