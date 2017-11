Mohou jet čeští turisté do Egypta po novém velkém útoku teroristů? Ano, ale vyhýbejte se Sinaji

Jeden z největších teroristických útoků v Egyptě, při kterém ve městě Bir al-Abed zemřelo v pátek kolem 300 lidí a dalších 100 bylo zraněných, vyvolává otázky, jak bezpečná je země faraónů pro české turisty, kterých sem jen letos přijede více než 250 tisíc. Přes strašlivý masakr zůstávají některé turistické oblasti země bezpečné, ale za žádných okolností by nikdo neměl cestovat na sever poloostrova Sinaj, kde již několik let operují islámští radikálové. Zpravodaj Reflex.cz Viliam Buchert navštívil Egypt v minulých dnech a popisuje, jaká je kde situace.

Několik dní před atentátem jsem pobýval v dnes nejvytíženější turistické destinaci Egypta, v oblasti kolem města Hurghada. Všechny velké hotely, do kterých čeští turisté jezdí, jsou zde pečlivě hlídané ozbrojenou stráží, na příjezdových cestách jsou kontroly, závory, zpomalovací pruhy a probíhají i kontroly podobné těm na letištích. Na hlavních silnicích jsou policejní stanoviště, kde se kontrolují auta. Ta jsou soustředěna zejména kolem měst.

Přestože v červenci letošního roku zemřela po útoku na pláži v Hurghadě česká občanka Lenka Civínová, poprvé v případě podobných událostí nepřestali Češi na podobné místo jezdit. Dokonce se stal pravý opak.

„Letos přijelo do Hurghady a okolí zhruba o 30 procent více českých turistů než loni,“ řekl Reflexu.cz Wael Jassín, který zde pracuje pro cestovní kancelář Exim Tours. Podle odhadů se bude jednat o nejlepší sezónu od roku 2011. Důvodem je to, že v určitých částech roku není k Egyptu adekvátní alternativa, ceny pobytů jsou velmi příznivé a Rudé moře zůstává nejlepším místem pro potápění a šnorchlování na světě.

Po revoluci a svržení dlouholetého režimu prezidenta Mubáraka v roce 2011 počet zahraničních turistů v Egyptě prudce klesl, protože lidé se obávali celkového chaosu a nejistoty. Do té doby jezdilo do Egypta ročně například z České republiky téměř 300 tisíc turistů. Další rána přišla v listopadu 2015, když nad poloostrovem Sinaj vybouchlo ruské letadlo a zahynulo 224 lidí. Za útokem bylo výbušné zařízení, které dali příznivci islamistů do zavazadlového prostoru letadla. Po celoevropském váhání v minulém roce ale letos přišel opět boom – turisté se do Egypta vrátili. Zejména Češi, Němci a nově masově přibyli Ukrajinci.

Za relativně bezpečné se dají v současnosti označit oblasti v Hurghadě a jejím okolí a také ještě jižněji položené středisko Marsa Alam. Jezdí se také na památky do Luxoru, opět budou masově provozovány plavby na lodích po Nilu.

Několik mých kolegů navštívilo v minulých dnech také Káhiru. Tam v současnosti jezdí na pyramidy v Gíze či do slavného Egyptského muzea, kde jsou skvostné starověké památky, nejvíce lidí za posledních pět let. Všechna důležitá místa hlídá policie a bezpečnostní služby. Místní úřady dokonce paradoxně konstatovaly, že například v Egyptském muzeu je turistů zase až příliš moc...

Pro turisty se opět otevřelo i středisko Šarm aš-Šajch na jihu Sinaje a některá místa v okolí. Na poloostrov Sinaj se ale pořád nepořádají některé výlety, které byly předtím obvyklé.

Mimořádně problematická je naopak severní část Sinaje, kde operují již několik let radikální islamistické skupiny. Toto je jedno z velmi nebezpečných míst světa a cestu sem by si měl každý skutečně odpustit. Není to místo vhodné ani pro vyložené dobrodruhy. Právě zde ve městě Bir al-Abed došlo v pátek k teroristickému útoku v mešitě al-Rawda a jejím okolí. Od Hurghady a Marsa Alamu je ale tato nebezpečná oblast vzdálená stovky kilometrů.

Mimořádně přísná opatření jsou v současnosti nastavena i na všech egyptských letištích. Podle vlastní zkušenosti mohu říci, že tak přísná, až je to některým cestujícím nepříjemné. Kromě obvyklé pečlivé kontroly si musí většina lidé zout i boty, když procházejí bezpečnostními rámy. Podrobně prozkoumávána, i když ne všem, jsou také příruční zavazadla. Mnozí turisté považují něco podobného za poněkud dehonestující, ale v rámci své vlastní bezpečnosti by to měl každý vydržet.

Takže pokud si teď někdo klade skutečně mimořádně vážnou otázku, zda jet na dovolenou do Egypta, odpověď bude znít ano. Samozřejmě když vypustíte Sinaj a tam především jeho severní část. Bohužel, v dnešním rozbouřeném světě jsme si zvykli i na to, že teroristé někde udeří. Jednou ve Francii, jindy v Německu, pak v Barceloně či Belgii a včera bohužel v Egyptě.