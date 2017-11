ANO dostalo pokutu za volební kampaň, Babišova kniha nebyla označena

Hnutí ANO dostalo od Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí pokutu 31.000 korun za knihu předsedy Andreje Babiše O čem sním, když náhodou spím. ČTK to potvrdil mluvčí hnutí Vladimír Vořechovský. O pokutě pro politický subjekt za porušení pravidel volební kampaně dnes informoval předseda úřadu Vojtěch Weis, konkrétní subjekt neuvedl. Části výtisku chyběly informace o zadavateli a zpracovateli.

Úřad udělil za porušení pravidel kampaně i druhou pokutu 27.000 korun nekandidujícímu spolku, který se do kampaně zapojil bez předchozí registrace na zvláštním registru úřadu. Pokuta je pravděpodobně udělena v souvislosti s propagací filmu Selský rozum a knihy Žlutý baron, které jsou kritické vůči Babišovi a na kterých se podílel šéfredaktor Deníku Referendum Jakub Patočka. Autoři filmu a knihy založili k usnadnění organizace propagačního turné spolek Svoboda projevu. Úřad v tom však spatřoval zapojení do předvolební kampaně. Patočka ČTK napsal, že zatím o ničem neví.

Proti rozhodnutí lze podat jen správní žalobu k soudu. Oba subjekty musejí zaplatit i 1000 korun náklady řízení. "Předseda kandidujícího subjektu propagoval a rozdával volební materiál, jehož první verze neobsahovala povinné údaje," komentoval Weis v tiskové zprávě pokutu pro politickou stranu. Pokuta mohla být až 100.000 korun. Výše sankce vzala v potaz nápravu ihned po zjištění obviněného, že úřad považuje materiál za součást volební kampaně. Vořechovský ČTK řekl, že pochybení se týkalo prvních 30.000 výtisků knihy z celkových 300.000.

Ve druhém případě dostal pokutu spolek, který nekandidoval, ale zapojil se podle úřadu do kampaně. "Zadal novinovou inzerci celkem pro 61 besed v době od května do července na různých místech ve všech krajích České republiky, které byly spojené s projekcí dokumentárního filmu a prodejem knihy týkající se předsedy subjektu kandidujícího ve volbách do Sněmovny," uvedl Weis. Spolek se podle něj provinil i tím, že bez předchozí registrace zadal 22 kusů plakátů s kampaní v Českých Budějovicích. Pokuta mohla být rovněž až 100.000 korun, stanovená výše podle Weise plní preventivní funkci s ohledem na rozsah účasti v kampani.

Proti rozhodnutí úřadu nelze podat rozklad ani jej přezkoumat v přezkumném řízení. Lze proti němu podat jen správní žalobu ke Krajskému soudu v Brně ve lhůtě dvou měsíců ode dne oznámení rozhodnutí. Podání žaloby nemá odkladný účinek, zatím není jasné, jestli někdo z pokutovaných žalobu podá.