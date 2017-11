Jo Nesbø, slavný autor drsných detektivek, měl v dětství traumatický zážitek, projevuje se to dodnes

„Když jsem byl dítě, matka mě poslala do sklepa pro brambory. Věděl jsem, že kdybych běžel, trvalo by mi to pouhých 20 vteřin. Ale za těch 20 vteřin ve tmě jsem mohl spíše napsat hororový román. Na polici nad bramborami totiž seděl žlutý muž. Věděl jsem, že tam vlastně nebyl, ale pak jsem si byl jistý, že jsem ho viděl. Vyděsil jsem se,“ popisoval svoji příhodu z dětství Jo Nesbø.

Tato fascinaci temnou stránkou jeho duše prý znepokojovala už učitele ve škole. „Když jsme měli napsat sloh na téma ´Pěkný den v lese´, tak z mého výletu do lesa se nikdo nevrátil živý. Můj učitel se pak ptal matky, co se to se mnou děje,“ říká Nesbø.

„Nedívám se například na hororové filmy. Pravděpodobně proto, že to, co se děje v mé představivosti, když píšu, je ještě mnohem horší, než to, co se děje ve filmech,“ tvrdil spisovatel v rozhovoru.

Proto je podle všeho někdy hodně drsný i detektiv Harry Hole, jež vystupuje v jeho detektivkách. A že je to úspěšný projekt, o tom svědčí to, že Nesbø prodal po světě kolem 34 milionů výtisků svých knih a ty vyšly ve více než 40 jazycích.

Jeho posledním dílem s detektivem Holem je kniha Tørst. Ta vyšla v květnu a už je i na českém trhu pod názvem Žízeň.

U nás pak šel do kin 12. října také film Sněhulák, který byl natočen podle jeho knižní předlohy. Přestože jsou knihy Jo Nesbøa mimořádně populární i v Česku, na film zatím přišlo něco přes 100 tisíc lidí. To není žádný zázračný výsledek, ale pořád se jedná o velmi slušný průměr.