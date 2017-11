Trumpova administrativa chce zrušit zákaz dovozu sloních trofejí z Afriky

„Legální, regulovaný sportovní lov je součástí dobrého plánu, který přispívá k záchraně určitých druhů tím, že přináší prostředky místním komunitám. Ty je mohou zpětně investovat do jejich ochrany,“ uvedl mluvčí americké vládní organizace Fish and Wildlife Service. Tím argumentovali oponenti Baracka Obamy již před třemi lety. Nepodařilo se jim ale danou domněnku podložit žádnou studií. Nyní prý mají od afrických zemí nové informace, které jejich teorii potvrzují. Většina dostupných zpráv ale podobné scénáře vyvrací. Peníze, které mají chudé vesničany odradit od pytlačení, často končí vinou korupce v úplně jiných rukou.

Kontroverzní téma silně rezonuje celou americkou společností již od léta roku 2015. Tehdy minnesotský zubař Walter Palmer zastřelil slavného lva Cecila, jenž byl hlavní atrakcí zimbabwského národního parku Hwange. Kritici prezidenta Trumpa nezapomínají v souvislosti s případem zmínit i fakt, že jeho synové Eric a Donald Jr. v minulosti opakovaně v Africe lovili.

What went so wrong with Trump sons that they could kill this beautiful creature pic.twitter.com/L1gquLQrRz