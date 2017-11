Sedmdesát let spolu. Královna Alžběta a princ Filip jsou již 70 let svoji

foto: The Royal Family

Zítra to bude 70 let, kdy se rozezněly zvony Westminsterského opatství, aby oznámily sňatek Alžběty II. a prince Filipa. Pár se seznámil na královské svatbě Mariny Řecké a Dánské a Jiřího, vévody z Kentu. Psal se rok 1934. Zasnoubení Alžběty a Filipa bylo však oficiálně oznámeno až o třináct let později, 9. července roku 1947.

Zítra tomu bude přesně sedmdesát let, kdy se z Filipa a Alžběty stali manželé. Svatba proběhla ve Wesminsterském opatství, kde vůbec první královský sňatek proběhl v roce 1100, když si tam král Jiří I. bral za manželku Matildu Skotskou. Alžběta měla na 9 družiček a dort na svatební hostině byl 9 stop vysoký. Oficiální stránky královské rodiny při této příležitosti zveřejnily kromě nového portrétu také 70 zajímavostí, které se ke královské svatbě vážou.

Alžběta si sňatek s princem Filipem prosadila i přes nesouhlas své rodiny. Té se kupříkladu nezamlouvalo, že otec Filipa byl notorický hráč hazardních her, který měl v oblibě kasina Monte Carla. Jeho matka Alice z Battenebrgu měla bipolární poruchu. Když se v jen dva roky po válce brali, vyvolal jejich pompézní sňatek kontroverze. Manželský pár byl kritizován za velkolepou svatbu v době, kdy v Británii bylo stále jídlo na přídělové lístky.

Alžběta vládne od roku 1952, kdy vystřídala na trůně svého otce Jiřího VI, který ve stejném roce zemřel. Její manžel kvůli její korunovaci musel odejít od námořnictva, aby se mohl plně věnovat doprovázení své královské manželky při mnohých reprezentačních povinnostech.