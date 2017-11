Kokainové hody se konat nebudou, největší várku v historii Kolumbie zabavila policie

Kolumbijská policie objevila 12 tun kokainu během jediného protidrogového zásahu. Jde o vůbec největší várku, která kdy byla v historii země objevena a zabavena policií. Obří množství drogy bylo zřejmě určeno k převozu do USA.

Drogy byly objeveny ukryté na banánové plantáži na severu země. Blízkost moře policistům napověděla, co už z bohaté zkušenosti s pašeráky vědí – že drogy ukryté v těchto místech jsou určené pro ilegální převoz do Spojených států.

K nálezu se vyjádřil i kolumbijský prezident Juan Manuel Santos, který uvedl, že to je vůbec největší nález v historii země, který policie učinila v průběhu jednoho antidrogového zátahu. Za chystaným převozem do USA stojí zřejmě skupina, která se nazývá El Clan del Golfo (česky Klan zálivu), která v místě operuje už 16 let. Tato skupina je považovaná za vůbec nejnebezpečnější kolumbijskou pašeráckou organizaci.

Kolumbijská policie uvedla, že várka patřila hlavě Klanu zálivu Dairu Úsugovi, známému pod přezdívkou Otoniel, jehož se policie snaží vypátrat a zatknout již řadu let. Zatím je však hon na Otoniela neúspěšný. V souvislosti s tímto nálezem však policie zadržela čtyři lidi, členy zločinecké pašerácké organizace. Podle prvních odhadů má 12 tun kokainu cenu zhruba 360 milionů dolarů, tedy asi 7,9 miliard korun.