Nechutnost v muzeu: Děti u figuríny Adolfa Hitlera rozverně hajlují a dělají si selfie

Figurína Hitlera má na pozadí vstup do koncentračního tábora Osvětim a stala se „oblíbeným“ místem pro nejrůznější selfie. Některé děti u nacistického pohlavára hajlují a podle všeho vůbec netuší, co dělají. Plyne to i z toho, že v Indonésii, nejlidnatějším muslimském státě světa, panuje velmi silný antisemitismus a Židé jsou kvůli konfliktu s Palestinci i ve školách často líčeni jako největší nepřátelé lidstva. A Hitler přece posílal Židy do plynu…

Mezinárodní organizace Human Rights Watch i Centrum Simona Wiesenthala, které sleduje projevy antisemitismu ve světě, označilo figurínu Hitlera v indonéském muzeu za „nechutnost“ a žádají její odstranění.

Není to ovšem poprvé, co se v Indonésii objevují excesy související s německým nacismem.

Až do začátku letošního roku byla ve městě Bandung v provozu kavárna, ve které nosili číšníci uniformy SS. Zavřena byla až po několikaletém tlaku ze zahraničí. V roce 2014 zase několik indonéských popových hvězdy nahrálo klip, ve kterém byl text s jasně nacistickým podtextem.

Muzeum v Yogyakartě brání figurínu Hitlera absurdními slovy, že se jedná „o jednu z oblíbených osobností pro naše návštěvníky, lidi se u focení s ní baví“. Prý jde pouze o zábavu, o nic jiného. Bude se prý výtkám z ciziny ale věnovat a situaci vyhodnotí.