Puigdemont a katalánští exministři byli v Belgii podmínečně propuštěni

Obviněný katalánský expremiér Carles Puigdemont a čtyři bývalí ministři, kteří se v neděli ráno vydali belgické policii, byli dnes s propuštěni na svobodu při splnění podmínek soudu. V Belgii budou pobývat přinejmenším do chvíle, kdy soud během příštích 15 dnů rozhodne, zda vyhoví španělské žádosti o jejich vydání na základě evropského zatykače. Puigdemontův španělský advokát dnes uvedl, že se sesazený politik bude snažit zůstat v Belgii až do prosincových katalánských voleb.

"Na svobodě a bez kauce. Naše myšlenky směřují ke kolegům nespravedlivě uvězněným státem, jemuž jsou demokratické postupy vzdálené," napsal dnes Puigdemont na twitteru na adresu španělské justice a osmi členů sesazené katalánské vlády, kteří jsou od čtvrtka ve vazební věznici kvůli obvinění ze vzpoury.

Belgický soud pětici politiků zakázal opouštět zemi a nařídil jim informovat o místě svého pobytu a dostavit se při každé výzvě k soudu. Ten má nyní nejvýše 15 dní na to, aby rozhodl, zda Belgie vyhoví evropskému zatykači. Pokud se však obhájci politiků odvolají, může celý proces trvat až 60 dní. Ve výjimečných případech umožňují pravidla evropského zatykače prodloužit lhůtu vydání až na 90 dní.

Puigdemontův španělský advokát Jaume Cuevillas dnes podle listu La Vanguardia uvedl, že za svým klientem míří do Belgie, kde bude spolupracovat s belgickým právníkem Paulem Bekaertem zastupujícím politika v případě eurozatykače. Cuevillas řekl, že expermiér "má velmi jasno v tom, že chce až do voleb mít možnost veřejně vystupovat", což by ve Španělsku kvůli jeho očekávanému uvěznění nebylo možné.

Předčasné volby vypsané Madridem proběhnou v Katalánsku 21. prosince a Puigdemontova Demokratická evropská strana Katalánska v neděli oznámila, že expremiér bude jejím volebním lídrem.

Španělská média informují o tom, že Puigdemont v neděli u soudu vypovídal v nizozemštině, ačkoli plynně hovoří francouzštinou, která je rovněž úředním jazykem Belgie. Europoslanec španělských vládnoucích lidovců Esteban Gonzáles Pons v rozhovoru s televizí RTVE spekuloval o tom, že chce výběrem jazyka, jímž v Belgii hovoří Vlámové, dosáhnout toho, aby jeho případ řešil vlámský soudce, který by mu mohl být nakloněn. Vlámští separatisté usilující o rozdělení Belgie podpořili myšlenku nezávislého Katalánska.

Španělská vicepremiérka Soraya Sáenzová naproti tomu dnes uvedla, že má naprostou důvěru v belgickou justici a je přesvědčena, že nezávislost justice na politické moci je stejná jako ve Španělsku.

Puigdemont a ostatní politici jsou v Belgii již týden. Odjeli tam poté, co je španělská vláda sesadila kvůli jednostrannému vyhlášení nezávislosti ze strany Katalánska. Expremiér již dříve oznámil, že hodlá s belgickou justicí plně spolupracovat.