Žena, kterou si zamiloval internet. Cyklistka zdvihla prostředníček na Trumpa

Tento miniaturní, a přece výmluvný projev protestu zachytil agenturní fotograf zcela náhodou. Fotograf chtěl zachytit prezidenta, jak se vrací z víkendu stráveného v golfovém klubu ve státě Virginia. Cyklistku oblečenou do černých sportovních legín a bílého trička předjížděla prezidentská kolona v mírné zatáčce, proto ji fotograf mohl dobře zachytit.

Není přitom zcela jasné, že žena věděla, kdo ji předjíždí. „Prezidentský vůz vyrazil z Trumpova národního golfového klubu ve 3:12 odpoledne. Projel okolo dvou chodců, jeden z nich na kolonu signalizoval palec dolů,“ uvádí zpráva tiskového oddělení amerického prezidenta. „Pak vůz předjel ženu, která zareagovala zdviženým prostředníčkem. Až do chvíle, než žena uhnula jiným směrem, měla zdviženou ruku a ukazovala prostředníček,“ uvádí dále zpráva.

Internet na ženu začal reagovat prakticky okamžitě poté, co se fotografie dostala do virtuálního světa. „Právě jsem se zamiloval,“ uvedl například jeden z uživatelů Twitteru. Na Facebooku se začínají pomalu, ale jistě rojit různě upravené fotografie, především se zábavnými nápisy. Mezi ty nejlepší zatím suverénně patří „Ne každý hrdina se musí prát.“

Prezident Trump strávil ve svém golfovém klubu již čtvrtý víkend po sobě, přičemž nedělní dopoledne strávil (alespoň lze-li soudit z jeho twitterového účtu) nahráváním tweetů.

Lone cyclist responds to @POTUS motorcade shortly after departing Trump National Golf Club in Sterling, Va. (Photo: @b_smialowski/@AFP) pic.twitter.com/MKM1kVIyTY