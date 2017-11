Vichřice sužuje celou Evropu, zemřelo již 5 lidí

Nejméně pět lidských životů a značné materiální škody má na svědomí silná bouře provázená prudkým větrem, která od noci na dnešek sužovala země centrální Evropy. Po dvou obětech si živel vyžádal v Polsku a v Česku a jednu v Německu. Způsobil také problémy v dopravě, přičemž výrazně ochromil zejména vlakovou dopravu v severních a středních oblastech Německa, provoz na dálkových spojích se tam má obnovit až v pondělí.

V Polsku bouře zasáhla především sever a západ země. Jedna smrtelná nehoda se stala v Západo-Pomořanském vojvodství na severozápadě a druhá v Opolském vojvodství, které leží u hranic s Českou republikou. Vítr v zemi někde dosahoval v nárazech kolem sta kilometrů v hodině, nejsilnější byl ale vichr na Sněžce, kde bylo podle televize TVN24 naměřeno až 180 kilometrů v hodině.

Nejhůře byla postižena vojvodství Velkopolské, Pomořanské, Dolnoslezské, Západo-Pomořanské a Lubušské. Celkem vyjížděli v těchto oblastech hasiči od soboty ve více než tisíci případech. Šlo zejména o popadané stromy, které blokovaly provoz na silnici a železnici. Poškozeno bylo také vedení elektrického proudu. V oblasti Poznaně, kde vítr v poryvech dosahoval rychlosti až 104 kilometrů v hodině, zůstalo na 40.000 domácností bez elektřiny.

V Německu si bouře vyžádala jeden lidský život. U severomořského zálivu Jadebusen se utopil 63letý muž. Vážné problémy v této zemi větrný živel napáchal zejména v železniční dopravě. V sedmi spolkových zemích se vlaky zastavily téměř úplně a společnost Deutsche Bahn oznámila, že kvůli značným škodám zůstanou zastavené až do pondělního rána dálkové spoje na hlavních trasách. Podle agentur DPA se to týká spojů z Berlína do Hamburku, Frankfurtu nad Mohanem, Lipska a Drážďan, spojení z Hannoveru do Brém a Dortmundu a rovněž spojů mezi Dortmundem a Hamburkem.

Řádění větru nezůstal vedle dalších německých měst ušetřen ani Berlín. Hasiči tam vyhlásili výjimečný stav, když jen v noci na dnešek museli vyjet asi ve stovce případech. Bouře v metropoli lámala stromy, na dvou místech spadlo lešení. Dva příměstské vlaky v oblasti Berlína zasáhly stromy, nikdo ale naštěstí nebyl zraněn.

Silná bouře komplikovala dopoledne na silnicích a železnicích také v Rakousku, omezen byl i provoz na letišti v Salcburku. Z bezpečnostních důvodů bylo uzavřeno hlavní vlakové nádraží ve Vídni, protože vítr poškodil budovu ve výstavbě poblíž nádraží. Vlaky nevjíždějí do stanice a osobní doprava byla přesměrována na vídeňské nádraží Meidling.

Prudký vítr zasáhl rovněž Slovensko, kde podobně jako v okolních zemích způsobil problémy v dopravě. V některých slovenských okresech platí nejvyšší výstraha před větrem. Meteorologové upozornili na velmi vysoké nebezpečí ohrožení lidských životů a vzniku velkých škod. Hasiči museli zasahovat například kvůli popadaným stromům na silnicích, hlášeny jsou rovněž škody na budovách. V Bratislavě jsou z bezpečnostních důvodů uzavřeny hřbitovy.

V obydlených oblastech Slovenska dosahuje vítr rychlosti 60 až 90 kilometrů v hodině, ojediněle i nad 100 kilometrů v hodině. Nejvyšší rychlosti, v nárazech místy až 180 kilometrů v hodině, by měl vítr podle meteorologů dosáhnout na horách v okresech Liptovský Mikuláš, Poprad, Brezno a Tvrdošín.