Ani stará koalice, ani Okamura či KSČM. Babiš se pokusí o menšinovou vládu ministrů ANO a odborníků

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš se pokusí o menšinovou vládu složenou z ministrů ANO a nestranických odborníků. Řekl to dnes serveru iDNES.cz. Reagoval tak na to, že další strany zastoupené ve Sněmovně odmítají s hnutím ANO spolupracovat v koalici.

Kabinet by měl podle Babiše částečně plnit program všech stran. Předseda vítězné strany z voleb zatím nemá představu, jaké subjekty by mohly takový kabinet podpořit.

"Pokud jsme byli všude odmítnuti, tak zkusíme menšinovou vládu. A přijdeme s programem, který částečně i plní program všech stran," řekl Babiš. V souvislosti s možnou podporou kabinetu ANO s odborníky poukázal na to, že některé strany ještě řeší svou budoucnost kvůli propadu od posledních voleb. "Mají své problémy, oni neuspěli ve volbách a členové oprávněně žádají hlavy," řekl.

Prezident Miloš Zeman pověří Babiše jednáním o sestavení vlády v úterý v Lánech. Babiš vyloučil, že by se ve vládě mohl objevit ekonom Jan Švejnar, s kterým se předseda hnutí ANO sešel v neděli bezprostředně po volbách. "Měl jsem schůzku s panem Švejnarem dávno připravenou. My jsme se setkávali pravidelně, já se s ním radím. Probírali jsme vzdělávání a vědu, on mi doporučil dva odborníky, jednoho na školství, vědu a výzkum, kterého jsem oslovil, ale ten to odmítl. S tím druhým jsem ještě nemluvil," uvedl.

Babiš v rozhovoru také vyvrátil spekulace, že stojí o sestavení vlády s pomocí hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD). "Ty řeči, že my preferujeme (šéfa SPD Tomia) Okamuru, to je nesmysl," řekl Babiš. V rámci druhého kola povolebních rozhovorů podle něj ANO bude v úterý jednat s ODS, KDU-ČSL, KSČM a SPD. Dodal, že by pro první schůzi nové Sněmovny uvítal dřívější termín než 20. listopad, který vybral prezident.