Švýcarské Lausanne zavedlo drastické pokuty za znečišťování města: Zaplatíte i za pouhé plivání

Ve světě existují města, kde se udržování čistoty veřejných prostor tvrdě kontroluje a kde s tím mají i reálné úspěchy. Jmenovat se dají například Singapur či Tokio. V Evropě s podobným jednáním naopak bývají často problémy, ale Lausanne se je rozhodlo řešit rázně a vysoké pokuty mají sloužit jako odstrašující prostředek.

Od prvního listopadu například za případné močení na veřejných prostorech zaplatíte pokutu 200 švýcarský franků (v přepočtu zhruba 4400 korun). Pokud neuklidíte po svém psovi tak byla stanovena pokuta 150 franků a za pouhé plivnutí na zem 100 franků. Samozřejmě pokuty jsou stanoveny i za odhazování jakýchkoli odpadků ve městě.

Zvláštní je i nově stanovená pokuta 150 franků pokud se zjistí, že jste nevytřídili odpad, který třídit lze. A v přepočtu téměř 1500 korun zaplatíte, pokud přivedete psa například na hřbitov. Zde je důvodem to, že místa posledního odpočinku nesmí být nijak znečišťována.

Město zajistilo i speciálně vycvičený tým civilistů, který dostal pravomoc pokuty ukládat. Policie by prý byla při sledování prohřešků nápadná. Protobudou do ulic vysláni „špióni“, aby toho odhalili co nejvíce.