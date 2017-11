Jsou Češi větší rasisté než ostatní Evropané, jak ukazuje studie? Lze o tom pochybovat

V projektu se na webovou stránku mohli přihlásit lidé a hodnotit sadu fotografií, podle toho, jaká slova jim automaticky naskočí, když se koukají na tváře lidí různých ras. Rozhodnout se mohli s pomocí slov „dobrý a hezký“ či „špatný a zlý“. Odborně se tomu říká „implicitní rasový postoj“. A podle toho „absolutního“ postoje jsou prý největší rasisté v Evropě Češi a špatně jsou na tom například také v Litvě, na Ukrajině či v Bělorusku.

Projekt probíhal v letech 2002 až 2015. Jenže za dobu 14 poměrně dlouhých let se podle výsledků do něj zaregistrovalo pouze 819 lidí z České republiky (jak se ověřilo, že jsou z Česka, nebylo zveřejněno). Se skutečným průzkumem za tak dlouhé časové období to tedy podle čísel nemá nic společného, protože jsou nedostatečná.

Navíc původně bylo oznámeno, že se ho zúčastnilo 288 076 Evropanů. Pak bylo číslo korigováno na něco více než 144 tisíc „bílých“ Evropanů.

Celá akce probíhala v angličtině a pořadatelé potvrdili, že se jí kvůli tomu zúčastnili především vzdělanější a mladší lidé.

Výsledek by pak v případě České republiky ale nekorespondoval s ostatními známými průzkumy, protože právě mladší Češi jsou podle všech zjištění naopak méně rasističtí a xenofobní, než jejich starší spoluobčané.

Těžko uvěřit i tomu, že méně rasistů je například v Srbsku než v Německu a v Chorvatsku je jich stejně jako třeba ve Velké Británii. Ostatně celý Balkán je podle studie „méně rasistický“. Realita ale tomu spíše neodpovídá.

Projekt pracoval s daty před vypuknutím migračního šílenství v Evropě, které k určitému vzedmutí rasistických nálad podle všeho skutečně přispělo. Zejména pokud jde o lidi z arabského světa.

Podle statistik české policie je přitom počet trestných činů s rasovým motivem nízký, naopak rasistické, xenofobní a homofobní napadání je stále častější na internetu, kde se mnoho lidí dokáže schovat v anonymitě jiných milionů účastníků.

Zda jsou tedy Češi skutečně větší rasisté, než lidé jinde v Evropě, studie Harvardu nedokazuje, jednoznačně prokázat se to nedá. Je to pouze jedno z mnoha internetových šetření na jednotlivou otázku.