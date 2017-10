Okamura chce zestátnit Českou televizi a rozhlas, údajně ho zesměšnili před volbami

"Jestli někdo má problémy s hospodařením, tak je to Český rozhlas a Česká televize. A my to chceme změnit. To znamená, že chceme zrušit koncesionářské poplatky, zestátnit to, a aby byl jasný dohled Nejvyššího kontrolního úřadu nad vaším hospodařením," řekl Okamura. Podle něj je hospodaření rozhlasu netransparentní. Ohradil se, že například Český rozhlas Plus vytvářel z veřejných peněz jeho kreslenou karikaturu, kde ho podle jeho slov zesměšňoval před volbami. "To je skutečně na hloubkovou kontrolu, na co se tady vynakládají prostředky. Ano, Český rozhlas má velké problémy, a když budeme ve vládě, tak se na Českou televizi a Český rozhlas zaměříme," řekl Okamura.

Zavoral se proti těmto výrokům důrazně ohradil. "Hospodaření Českého rozhlasu bylo, je a bude vždy zcela transparentní," reagoval v prohlášení zaslaném ČTK. Zprávy o hospodaření byly bez výhrad schváleny Poslaneckou sněmovnou a Český rozhlas se rovněž nikdy nebránil tomu, aby bylo jeho hospodaření podrobeno kontrole NKÚ, připomněl ředitel.

Úvahy o zestátnění médií veřejné služby by pak podle něj znamenaly pošlapání demokratického zřízení v Česku. "Zestátnění Českého rozhlasu a České televize by znamenalo potlačení svobody projevu, narušení objektivního a pravdivého informování veřejnosti," odmítl Zavoral myšlenku šéfa SPD.

Tvrzení pana Okamury na adresu Českého rozhlasu jsou nepravdivá, zcela nepodložená a zavádějící, dodal.