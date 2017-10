EU dochází peníze na zastavení migrace. Africké státy ji upozorňovaly už před lety

Evropský fond určený pro zbrzdění migrace z afrických států může velmi brzo přestat stačit na pokrývání potřebných nákladů. Upozorňují na to diplomaté i předseda Evropské komise Juncker. Unijní špičky byly ale na toto riziko africkými vládami upozorňovány hned po vzniku fondu v roce 2015. Pokud EU do fondu v blízké době nenapumpuje další peníze, může hrozit oživení momentálně utlumené migrační vlny.

Takzvaný „fond důvěry“ vznikl v listopadu 2015 jako jedno z řešení migrační krize. Měl za cíl utlumit proud ze severu Afriky, zejména Libye, přes středomoří do Itálie a dalších zemí. „Blížíme se svým limitům ohledně fondu důvěry pro Afriku,“ sdělil novinářům Jean-Claude Juncker po summitu zemí sedmadvacítky.

Konkrétně se může nedostatek prostředků projevit například na projektu hraniční kontroly v Libyi, který je pro redukci migračních toků více než zásadní. A letos v létě se ukázalo, že také celkem funkční – počet migrantů příchozích do Itálie z Libye se v červenci oproti minulému roku snížil na polovinu.

Peníze z fondu se rozdělují na posilování bezpečnostních složek a jejich výcvik, ale i na návrat těch migrujících, kteří se již dostali k středomořským břehům. Doposud vložila unie do „afrických“ fondů 1,9 miliard Eur.

Do příštího roku se však částka může vyhoupnout až na 3,1 miliard. Vedle toho se chystá i podobný fond zaměřený na syrské uprchlíky uvízlé v Turecku. Některé unijní státy do fondu nechtějí přispívat vlastními prostředky a chtějí po Bruselu, aby jej financoval co nejvíce sám – zatím tomu tak nicméně do velké míry bylo, z evropského rozpočtu šlo 94 procent těchto peněz.

Migrační krize jako taková z evropského kontinentu ani po dohodě s Tureckem zcela nevymizela, ale proměnila se. Do Řecka například v prvních sedmi měsících tohoto roku dorazilo o 93 % méně migrantů než ve stejné době o rok dřív. Naopak ve Španělku se počet rapidně zvýšil – o 114 % na 8 156 lidí. Je však třeba dodat, že ve srovnání s Řeckem či Itálií před dvěma lety jde pořád o skoro zanedbatelné číslo.