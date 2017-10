Larry Flynt, oplzlý ďábel s andělskými křídly, hledá špínu na Trumpa. Nabídl 10 milionů dolarů

Larry Flynt teď nabízí deset milionů dolarů za informace, které by mohly vést k zahájení procesu impeachmentu, tedy ústavní žaloby, jež by prezidenta Donalda Trumpa zbavila úřadu. Nabídku zveřejnil v podobě celostránkového inzerátu v nedělním vydání listu The Washington Post.

Už při loňské předvolební kampani zakladatel pornografického časopisu Hustler (ten v listopadu 1974 jako první americký magazín zveřejnil fotografii ženského pohlavního orgánu s pubickým ochlupením) nabídl odměnu jednoho milionu dolarů tomu, kdo poskytne videoklip usvědčující Trumpa z neuctivého chování k ženám. Bylo to v době, kdy kolem 15 žen obvinilo budoucího prezidenta Spojených států ze sexuálního obtěžování. Jenže žádné video se neobjevilo a všechna obvinění se vytratila.

Flynt je velmi hlasitý odpůrce Trumpa a v kampani podpořil Hillary Clintonovou. Kromě jiného srovnal amerického prezidenta s někdejším italským fašistickým vůdcem Mussolinim, produkoval pornografické materiály o Trumpovi a také po něm požadoval, „aby dokázal, jak velký má penis“.

Tvrdé napadání Trumpa ale není pro Larryho Flynta ničím neobvyklým. Pornografický magnát podporoval většinou americké demokraty a pomáhal jim i velmi neobvyklým způsobem. Například když probíhal koncem roku 1998 právě kvůli sexuálním skandálům impeachment proti demokratickému prezidentovi Billu Clintonovi, vyhrožoval Flynt ve svém časopisu Hustler zveřejněním materiálů, které měly zničit republikánské členy Kongresu.

Republikánský senátor Bob Livingston (zvolený za stát Louisiana) pak skutečně rezignoval kvůli svým mimomanželským vztahům.

V září 2012 (několik týdnů před volbami) pak Flynt zveřejnil inzerát, ve kterém nabízel milion dolarů za informace o nezdaněných příjmech Mitta Romneyho, republikánského kandidáta na prezidenta. Ten v listopadu toho roku prohrál s demokratem Barackem Obamou.

Kontroverzní Flynt ale proslul i tím, že koupil starší nahé soukromé fotografie Jessiky Lyncheové, americké válečné hrdinky, která byla zajata v Iráku a nakonec za dramatických okolností zachráněna speciálním komandem z irácké nemocnice. Vydavatel pornomagazínu je ale nekoupil proto, aby byly zveřejněny, ale aby nebyly naopak nikdy publikovány. Lyncheová je totiž podobně jako Flynt podporovatelem homosexuální komunity a manželství stejného pohlaví.

Larry Flynt také nechal letos zveřejnit fotografii nahé ženy zahalené v muslimském hidžábu s titulkem „Svoboda je na prvním místě“.