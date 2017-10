Čínské muzeum čelí obvinění z rasismu. Fotky na výstavě připodobňovaly černochy ke zvířatům.

Jedna z fotografií na výstavě This is Africa

Muzeum v čínském Wuhanu se dostalo do poněkud kuriózních potíží. Kvůli stížnostem muselo tento týden stáhnout výstavu fotografa Yu Huipinga zachycující život na africkém kontinentu. V čem byl problém? Podle kritiků byly některé snímky z výstavy This is Africa rasisticky urážlivé, jak informuje britský list Guardian.