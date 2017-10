Sledujeme ONLINE: Výsledky rakouských voleb komentuje politolog Petr Sokol

Všechny průzkumy až na jednu výjimku v předvolebním období předvídaly vítězství středopravicové Rakouské lodové strany (ÖVP), kterou vede do voleb teprve 31-letý ministr zahraničí Sebastian Kurz. Muž, který od počátku kritizival přístup Angely Merkelové k migraci a vyjednal mimo jiné uzavření makedonské hranice v době, kdy se balkánem valily statisíce ilegálních migrantů, se teď pokouší dokázat, že lze proměnit tradiční stranu do podoby, kdy bude umět čelit vlně protestní nálady ve společnosti. Racionálná názory na migraci i schopnost přizpůsobit tvář strany modernímu maketingu udělaly z Kurze favorita voleb, který by mohl lidovcům po více než deseti letech vrátit kancléřský úřad.