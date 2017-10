Rakouské volby vyhráli lidovci před svobodnými. Čeká se na korespondenční hlasy

Důležitá východiska ke koalicím: Sociální demokraté ústy kancléře Kerna před volbami deklarovali, že nepůjdou do koalice, pokud skončí třetí. Teoreticky navíc nově připouštěli i koalici s protestní FPO, s kterou již přes rok překvapivě vládnou ve spolkové zemi Burgenland.

Při současném stavu odhadů by tedy připadaly v úvahu pouze koalice lidovců se svobodnými nebo lidovců se sociálními demokraty, ale šéf lidovců Kurz dopředu bývalou velkou koalici se sociálními demokraty vehementně odmítal. To by mělo znamenat koalici lidovců s protestními svobodnými v čele s novým kancléřem Sebastianem Kurzem, který by se tím stal v 31 letech nejmladším premiérem v současné Evropě i v moderní rakouské historii.