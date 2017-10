Islandská poslankyně za Piráty přišla do televize stylově s páskou přes oko

Eva Pandora Baldursdóttirová, členka islandského parlamentu za Pirátskou stranu, překvapila všechny když přišla „stylově“ na diskusi do místní televize Stod 2 s páskou přes oko. Vypadala jako skutečný pirát. Důvod byl ale daleko prozaičtější – oko jí poranila její dcera. Informoval o tom islandský web Grapevine.

„Někdy se dějí podivuhodné věci a to dokonce v ten nejhorší čas. Moje dcera, které je jeden rok, mi poškrábala oko a několik dní jsem přes něj musela nosit pásku. To by nebyl problém, kdybych dnes neměla v televizi debatu,“ Baldursdóttirová na svém Facebooku.

Jak poznamenalo mnoho lidí na sociálních sítích, ke správnému vzhledu skutečného piráta tak političce chyběl jenom hák.

Pirátská strana má v islandském parlamentu deset z 63 křesel a je tak třetí nejsilnější stranou na Islandu. Zajímavá je tím, že nemá jednoho předsedu či předsedkyni, ale kolektivní vedení.

Na Islandu se navíc 28. října konají předčasné volby. Současná koalice se rozpadla v polovině září, když se ukázalo, že otec premiéra Bjarni Benediktssona v doporučujícím dopise podpořil odsouzeného pedofila.

Eva Baldursdóttirová však nebyla jediným islandským politikem, kterému se tento týden doma zranil. Islandský prezident Guðni Thorlacius Jóhannesson si zlomil nos. Podle něj se sice „nic nestalo“, ale dostupné fotografie ukazují na jizvy, které má na tváři.