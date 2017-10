Rakouský úkaz: K volebnímu vítězství a na post kancléře míří Sebastian Kurz, kterému je pouhých 31 let

Rakousko čekají parlamentní volby už tuto neděli a k vítězství v nich míří neobvyklý úkaz evropské politiky – ministr zahraničí Sebastian Kurz, který je od května letošního roku i předsedou Rakouské lidové strany a je mu pouhých 31 let. Ministrem se stal v roce 2013 ve věku 27 let, čímž zaujal místo vůbec nejmladšího člena vlády od založení Rakouské republiky a nejmladšího šéfa diplomacie států Evropské unie.

Sebastian Kurz boduje nejenom kvůli své mladické aktivitě. Ve svých názorech je mimořádně rázný, zejména pokud jde o migraci, islám, nebo kritiku Turecka a dalších zemí.

Podle posledních čtyř průzkumů z první poloviny října vede Rakouská lidová strana se 33 procenty a měla by pohodlně vyhrát nedělní volby. Počítá se pak s tím, že „mladý“ Kurz se stane spolkovým kancléřem.

Na druhém místě průzkumů je Svobodná strana Rakouska, která je v pohledu na migraci a islám ještě tvrdší, než lidovci. Dosahuje na preference v rozmezí 25 až 27 procent. V případě obou těchto rakouských velkých stran se ale nejedná o tak velký populismus, jaký v případě uprchlíků předvádí SPD Tomia Okamury. Rakousko je totiž na rozdíl od nás s velkou migrační vlnou reálně konfrontováno. V roce 2015 přijalo přes 90 tisíc uprchlíků, letos to má být kolem 30 tisíc lidí. Navíc v zemi žijí stovky radikálních islamistů, jedná se zejména o lidi, kteří se přistěhovali z Balkánu a Blízkého východu.

K historickému neúspěchu naopak v Rakousku míří tamní sociální demokracie. Průzkumy jí předpovídají výsledek pod 25 procent, což by bylo nejméně od roku 1949. To by kopírovalo slabé výsledky socialistů ve Francii, Německu a očekává se to příští týden v případě ČSSD v České republice.

Všechny ostatní relevantní politické strany (včetně kdysi poměrně silných Zelených) se v Rakousku pohybují v současnosti na hranici pěti-šesti procent.

Rakouští politologové ale poukazují letos na to, že se vedla v mnoha směrech neobvykle špinavá kampaň. Šéfové stran se napadali i v televizní debatě, která proběhla poslední neděli.

Sociální demokraté byli například pomocí údajně falešných zpráv napadáni, že šíří antisemitské a xenofobní informace. Socialisté ale tvrdí, že s některými zprávami na sociálních sítích manipuloval bývalý Kurzův poradce, kontroverzní izraelský mediální podnikatel Tal Silberstein.

Sebastian Kurz, podobně jako ostatní strany, považuje za nejdůležitější otázky kampaně migraci a daňové reformy. Kurz například požaduje přísnější kontroly hranic, omezení sociálních dávek rodinám migrantů a daleko přísnější selekci všech, kteří o azyl v Rakousku žádají.

Volby do rakouské Národní rady, která má 183 poslanců a poslankyň, se konají v neděli 15. října. Zákonodárci jsou voleni na pět let. Letošní volby jsou předčasné, původní termín byl až za rok.