Německá dohoda o migraci bude fungovat jen, když ji dodrží běženci

Dohoda na omezení migrace mezi německými vládními stranami CDU a CSU bude podle serveru deníku Die Welt fungovat jen v případě, že se ji rozhodnou dodržovat i uprchlíci. Jak by její naplňování vypadalo v praxi, pokud by do Německa znovu vyrazily statisíce běženců, není podle něj jasné.

"Kompromis mezi CDU a CSU v otázce přistěhovalectví bude fungovat jen, pokud se ho budou držet i běženci a žadatelé o azyl a už nikdy si ve velkém počtu nezvolí cestu, která by pro většinu z nich mohla být nasnadě: v důsledku nouze prostě vyrazit," píše Die Welt, podle něhož to ale zřejmě uprchlíkům musí nejprve někdo vysvětlit.

Dohoda CDU kancléřky Angely Merkelové a CSU bavorského premiéra Horsta Seehofera počítá s limitem pro příchod běženců ve výši 200.000 ročně, aniž by přitom používala termín "horní hranice". "Krátce řečeno: Horní hranice (pro příjem běženců) je mrtvá, ať žije horní hranice," komentuje to německý list, podle něhož šlo o to, aby si obě strany zachovaly tvář.

Merkelová se proti horní hranici pro příjem běženců dlouhodobě stavěla, a proto kompromis s tímto pojmem nepracuje, Seehofer zase prosazoval limit ve výši 200.000 ročně, který dostal. V závěrečném textu tak stojí: "Chceme dosáhnout toho, aby celkové číslo přijetí z humanitárních důvodů (uprchlíci a žadatelé o azyl...minus počet deportací a dobrovolných odchodů budoucích uprchlíků) nepřesáhlo 200.000 lidí ročně."

Kompromis počítá také s tím, že Německo žádného žadatele o azyl neodmítne na hranicích. "Otevřené je tak nadále, co se stane, když přijde více lidí než avizovaných 200.000," konstatuje Die Welt. Na vrcholu migrační krize v roce 2015 jich bylo 890.000. Na případ, že by se něco podobného opakovalo, není podle listu dohoda připravena. Tváří se přitom tak, jako by se dalo přistěhovalectví bez problémů řídit.