Airbus testuje revoluční městskou dopravu – aerotaxi. Nemá být o moc dražší než auto

To, co jsme často viděli v některých dobrodružných a sci-fi filmech, se má stát brzy realitou. Společnost Airbus před několika dny oznámila, že zahájila testy zcela revoluční změny v městské dopravě – letecké taxi. První skutečný let je naplánován na konec příštího roku. Podle odborníků by tento druh dopravy mohl zcela změnit život především ve velkých přelidněných městech.