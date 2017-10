Dvojnásobný olympijský vítěz v judu je obviněn ze sexuálního zneužívání jedenáctileté holčičky

Peter Seisenbacher, někdejší rakouský dvojnásobný olympijský vítěz, mistr světa a mistr Evropy, je obviněn ze sexuálního zneužívání dvou holčiček, které koncem 90. let trénoval. Jedné z nich bylo pouhých 11 let. Známý sportovec byl soudem obviněn již v prosinci loňského roku, ale pak ze své země utekl. Zadržen byl ale na Ukrajině, která ho sice teď odmítla vydat zpět do Rakouska, ale místní úřady mu nařídily, že musí do 12. října opustit zemi.