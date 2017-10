Dánští policisté našli hlavu a nohy zavražděné novinářky Wallové

Další identický pytel, který byl nalezen spolu s pytlem s ostatky, obsahoval novinářčino oblečení. Hlavním podezřelým v případu je zatím Peter Madsen, vynálezce a konstruktér, na jehož ponorku šla novinářka na volné noze udělat rozhovor. Madsen vinu stále popírá, jeho věrohodnost však klesá přímo úměrně s tím, jak často muž mění výpovědi.

Na hlavě Kim Wallové nejsou žádné známky zranění, dodává také dánská policie. Stále ale není jasné, co přesně se na lodi odehrálo.

Bezhlavý trup ženy byl u dánské metropole Kodani nalezen už 21. srpna. Na těle se našlo 15 bodných ran. Žalobce podle agentury AP uvedl, že Madsen Wallovou usmrtil ženu v zatím neupřesněné době mezi 10. a 11. srpnem, od těla pak oddělil hlavu i údy a torzo se závažím potopil v moři.

Policie objevila v Madsenově počítači videa zachycující mučení a popravy žen. Obviněný ale tvrdí, že mu daný pevný disk počítače nepatří a že do jeho ateliéru mělo přístup mnoho lidí.

Když se 10. srpna Wallová dostala do ponorky vynálezce Madsena, bylo to naposledy, kdy ji spatřili živou. Poté, co se z ponorky nevracela, informoval její přítel policii a začalo rozsáhlé pátrání. Mezitím se ponorka, již Madsen sám zkonstruoval, z neznámých důvodů začala potápět. V jejím okolí byl nalezen jen Madsen, kterého policie následně obvinila z neúmyslného zabití. Ten svou vinu odmítl, výpověď však dvakrát změnil.

Nejprve dánským vyšetřovatelům tvrdil, že Kim Wallovou z ponorky bezpečně doprovodil do centra Kodaně, poté ale otočil a uvedl, že při nehodě ponorky zemřela a on ji „pohřbil do moře“. Dánská policie zatím pracuje s verzí, že Madsen ponorku úmyslně nechal potopit. Uvnitř stroje byly nalezeny stopy od krve, jež jak ukázaly analýzy, patří zemřelé novinářce. Kim Wallová pocházela ze Švédska, do Dánska jela pouze psát reportáž.