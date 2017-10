Retušované reklamy budou muset nést označení, že jsou retušované. Francie bojuje proti pokřivenému vnímání lidského těla

Jasnější oči, vyretušovaná celulitida, jemná pleť bez nedokonalostí, bělejší zuby a ladnější křivky. To vše umí mnoho programů na úpravu fotografií, z nichž nejznámější je zřejmě Photoshop společnosti Adobe. V angličtině se vzhledem k častému užívání tohoto programu i mezi laiky vyvinulo z názvu programu nové sloveso – lidé už běžně užívají výraz „photoshoped“ místo výrazu „upravit“. Úprava fotek je skutečně esenciální součástí fotografovy práce, i zde ale platí, že je tu určitá hranice (která je pochopitelně předmětem diskusí, což je správně), již není radno překračovat.

Ve Francii je již týden účinný zákon, který nařizuje všem fotografiím určeným pro komerční (reklamní) využití, aby na sobě nesly označení, zda je někdo retušoval. Dalo by se říci, že není fotografie, kterou by fotograf po vyfocení neupravoval, je to spíše otázka míry; takže se dá předpokládat, že nápis „digitálně upraveno“ bude nést zřejmě hodně plakátů či reklam. Kdo zákon poruší, bude navíc finančně sankcionován: pokuta se může vyšplhat až do výše 30 procent ceny daného inzerátu či reklamy, případně až do výše 37 500 eur, tedy asi 975 tisíc korun. Nutno dodat, že tento zákon není žádnou novinkou: obdobná úprava již několik let existuje například v Izraeli.

V otázce ovlivnění upravených fotek na vnímání ženské i mužské krásy vzniklo již mnoho studií (jednu si můžete přečíst třeba zde). Vliv tohoto fenoménu na lidské vnímání je prokázaný, hovoří se hlavně o souvislosti s poruchami příjmu potravy atd. Především proto se tento jev stal předmětem zákonné úpravy.