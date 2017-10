Slavný oscarový režisér Roman Polanski byl obviněn z dalšího znásilnění. Už čtvrtého

Známý francouzsko-polský režisér Roman Polanski (84) je ve Švýcarsku vyšetřován kvůli dalšímu obvinění ze znásilnění, které měl spáchat v roce 1972. Z činu ho obvinila bývalá herečka Renate Langerová (61), která tvrdí, že ji jako patnáctiletou Polanski znásilnil ve svém domě ve švýcarském Gstaadu. Je to už čtvrtá žena, která říká, že byla obětí režisérova sexuálního zločinu. Autor slavných filmů jako jsou Ples upírů, Rosemary má děťátko, Čínská čtvrť, nebo Pianista, všechna obvinění popírá.

Švýcarská policie v úterý potvrdila, že Romana Polanského skutečně vyšetřuje kvůli údajnému znásilnění z 1972. Režiséra tentokráte obvinila bývalý herečka Renate Langerová. „Dne 26. září jsme ji vyslechli,“ potvrdil mluvčí policie ze St.Gallenu Krusi Hanspeter. První informace o obvinění se objevila v americkém deníku The New York Times.

Langerová, která se od mládí věnovala modelingu a herectví, měla policii oznámit, že ji jako tehdy patnáctiletou Polanski znásilnil v jeho domě ve švýcarském Gstaadu. Věc zveřejnila až teď prý proto, že k tomu předtím neměla odvahu a brala ohled na své rodiče, kteří už ale zemřeli. Případ připomíná jiná obvinění Polanskeho. Švýcarští státní zástupci se sice případem zabývají, ale není jasné, zda dojde k trestnímu stíhání filmového tvůrce.

Nejznámější je případ z roku 1977, kdy byl v USA Polanski obviněn ze znásilnění třináctileté dívky jménem Samantha Geimerová. Tehdy byl skutečně zatčen a ve vazbě strávil 42 dní. Když jej pak chtěl soudce obvinit, utekl ze Spojených států do Paříže, kde se narodil. Do Ameriky z těchto důvodů pořád nesmí cestovat a USA opakovaně žádaly Švýcarsko, kde dlouho žije, aby ho vydalo ke stíhání. To se ale nestalo.

Celkem postupně obvinily Polanského ze znásilnění čtyři ženy.

Před Langerovou to byla v srpnu žena, která byla médii identifikována jako Robin, ta na tiskové konferenci v Los Angeles řekla, že se stala „sexuální obětí“ režiséra v roce 1973, když jí bylo 16 let.

Roman Polanski je držitelem mnoha filmových ocenění, například za film Pianista dostal v roce 2003 Oscara za režii.

Zajímavé je, že Hollywood, který velmi hlasitě a často komentuje nejrůznější obvinění kvůli sexuálnímu násilí, například loni různá nijak neprokázaná obvinění mnoha žen na adresu prezidenta Donalda Trumpa, v případě Polanského mlčí.