Generální stávka v Katalánsku se nekoná, region ale funguje v omezeném režimu

Jedna z hlavních separatistických organizací Òmnium Cultural žádala na dnešek generální stávku, hlavní odborářská sdružení ale následně plány zmírnily. Podle El País je v čase ranní a večerní špičky (6:30 až 9:30 a 17:00 až 20:00) v Katalánsku omezena městská doprava na 25 procent běžného provozu, po zbytek dne nepojede vůbec. To samé platí pro železniční spoje, příměstských vlaků zřejmě vyjede pouze třetina oproti normálu.

Aktuální formu stávky vyhlásilo ve společném komuniké 44 organizací. "Ostře odsuzujeme násilí, které za účelem zabránit referendu z 1. října použili příslušníci federálních bezpečnostních složek," uvedli organizátoři. V neděli bylo při střetech policie se stoupenci katalánské nezávislosti zraněno téměř 900 osob. Podle představitelů katalánského zdravotnictví utrpělo zranění i 33 policistů.

V rámci stávky se očekávají demonstrace u volebních místností, které zažily v neděli největší nepokoje, nebo například před budovou regionálního sídla Lidové strany španělského premiéra Mariana Rajoye. Zapojit se mají také učitelé a studenti vysokých škol či úředníci, již nyní se na webu El País objevují fotografie zavřených obchodů a liduprázdných stanic hromadné dopravy.

Stávka by neměla ohrozit tři přílety z Barcelony do Prahy a tři odlety do Barcelony plánované na dnešek, řekla ČTK mluvčí pražského Letiště Václava Havla Marika Janoušková.

Politické špičky mezitím hledají cestu z krize, kterou BBC označuje za nejhlubší od roku 1981, kdy se španělská policie pokusila o převrat. Katalánský premiér Carles Puigdemont oznámil, že dodrží svůj slib jednostranně vyhlásit nezávislost poté, co se pro odtržení Katalánska údajně vyslovilo asi 90 procent hlasujících.

Referenda se však zřejmě zúčastnilo pouhých 42 procent oprávněných voličů a komentátoři upozorňují na nespolehlivost ohlášených výsledků v důsledku chaotického průběhu hlasování. Katalánský zákon diktující vývoj po "úspěšném" referendu volební účast nebere v potaz

Vláda v Madridu, která považuje referendum za protiústavní, pohrozila pozastavením autonomie Katalánska.