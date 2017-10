Policie žádá o pomoc: Neviděli jste pohřešovaného Davida Sejkoru?

Z nemocnice odešel sám, zmatený, oblečený pouze do spodního prádla. David je sportovec, který často leze po skalách, podle rodiny by se mohl pohybovat v okolí Stránské skály či městské části Brno-Líšeň. Jednou z možností také je, že se vydal za svojí rodinou směrem do Svitav.

Policie po mladém muži vyhlásila pátrání.

David Sejkora je střední postavy, měří 170–175 cm, má hnědé vlasy, hnědé oči a plnovous. Na levém lýtku má jizvu.

Informace o pohřešovaném přijme policie na tísňové lince 158, případně na nejbližší policejní služebně.