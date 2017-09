Dánsko či Německo chtějí změnit pravidla Schengenu. Hodlají déle a více kontrolovat své hranice

Návrh připravila dánská ministryně pro přistěhovalectví Inger Støjbergová a měl se objevit na jednání ministrů spravedlnosti a vnitra v Bruselu ve čtvrtek. Podle dánské televize DR jej podporuje také Německo, Rakousko, Francie a Norsko, které ale není členem EU.

Podle současných pravidel mohou země Schengenu provádět dočasnou kontrolu na svých hranicích půl roku. Po uplynutí této doby pak Evropská komise, nikoliv samotný členský stát, rozhodne o tom, zda mohou kontroly pokračovat. Dánsko a další země chtějí, aby si o tom mohly rozhodnout samy a na delší dobu.

Kromě migrace je hlavním důvodem trvalejších kontrol na hranicích států Schengenu boj s terorismem.

Evropská komise ale obecně zastává názor, že je potřeba nadále udržet volný pohyb osob a ke kontrolám na vnitřních hranicích se nekloní. Chce více posilovat vnější hranice EU, jenže to je z mnoha důvodů problematické. Vidíme to například při pronikání nelegálních migrantů po moři do Itálie a předtím do Řecka.

Podle tajných služeb společně s migranty proudí do Evropy také islámští radikálové, kteří mohou být bezpečnostní hrozbou. Společně s uprchlíky se již v minulých letech dostali do Evropy i extrémisté, kteří pak spáchali některé atentáty.

Přesto se předpokládá, že iniciativu Dánska Evropská komise nepodpoří a smlouvy nebudou v nejbližší době změněny. Země, které kontroly provádějí, přitom musí odůvodnit komisi, proč v nich chtějí pokračovat. Dánsku vyprší schválený termín kontrol (období šesti měsíců bylo několikrát prodlouženo) 12. listopadu.