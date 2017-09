Pákistánské sčítání obyvatel přineslo alarmující údaje

Rostoucí populace ve druhé nejlidnatější muslimské zemi na světě není žádným překvapením. O tom, že Pákistánců přibývá, se ví dlouho a svědčí o tom dlouhodobě přeplněné školy či nemocniční střediska. Šok ale přišel před dvěma týdny poté, co byly zveřejněny předběžné výsledky sčítání lidu. Proběhly poprvé od roku 1998 a ukazují, že pákistánská populace od té doby vzrostla o 57 %. V současné době tak v Pákistánu žije 207,7 milionů obyvatel. Země se tím dostala na pátou příčku v žebříčku nejlidnatějších zemí světa.

Ze sčítání dále vyplynulo, že roční přírůstek obyvatelstva, který představuje 22 narozených dětí na 1000 obyvatel, se sice postupně snižuje, zůstává ale pořád nebezpečně vysoký. Země je na tom podobně jako Bolívie nebo Haiti a patří ke státům mimo Afriku, které jsou na tom nejhůře.

„Je to časovaná bomba, která ohrožuje budoucnost celé země,“ píše novinář Zahid Hussain. Problém představuje podle něj zejména to, že mezi Pákistánci je 60 % populace mladší 30 let, třetina lidí žije v chudobě a jen 58 % obyvatel je vzdělaných. „Je to neštěstí,“ dodává.

Podle odborníků za obrovský nárůst počtu obyvatel v Pákistánu mohou do značné míry náboženská tabu, neochota politiků věnovat se tématu a ignorace ze strany veřejnosti, především ve venkovských oblastech. Uvádí se, že pouze třetina vdaných pakistánských žen hlídá počet dětí v rodině. Jedinou relativně spolehlivou metodou, kterou umožňují náboženské zvyklosti, je kojení novorozenců po dva roky.

I přesto, že porodnost pozvolna klesá, experti varují, že pakistánská populace dosáhne v polovině století svého dvojnásobku. V zemi by v takovém případě nebyl dostatek vody, nemocničních lůžek and kapacit ve vzdělávacím systému. Miliony lidí by se ocitly bez práce a pravděpodobně by skokově stoupla kriminalita a násilí.