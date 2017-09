Hurikán Irma dnes dorazil na Floridu, kde udeřil na západ ostrovů Florida Keys. Informovalo o tom hodinu po poledni SELČ americké Národní středisko pro hurikány (NHC). Síla větru, který hurikán Irma provází, dosahuje maximální rychlosti až 215 kilometrů za hodinu. Střed hurikánu již dorazil do Key West a postupuje z jihu k západnímu pobřeží Floridy rychlostí asi 15 kilometrů za hodinu.

Floridské ostrovy nejprve v sedm ráno místního času (asi 13:00 SELČ) zasáhl severní okraj oka hurikánu, kde je podle agentury AFP vítr nejsilnější. Hurikán je nyní na stupni čtyři z pětistupňové škály. Jeho účinky se na jihu Floridy projevují už několik hodin.

V Key West zaplavila ulice mořská voda vzedmutá hurikánem. Už v sobotu večer místního času (v neděli ráno SELČ) byl hlášen výskyt prvního tornáda 50 kilometrů severně od Miami, v lokalitě Fort Lauderdale. Obyvatelé pociťovali už dříve silný vítr, v některých městech voda zaplavila ulice. Bez elektřiny už je na 430.000 domácností.

Meteorologové v noci na dnešek upravili odhad postupu hurikánu Irma. Původně se předpokládalo, že jeho oko půjde přes východní pobřeží Floridy. Nyní se bude zřejmě pochybovat po západní pobřeží. I tak se ale jeho účinky projeví na počasí po celém poloostrově, neboť hurikán dosahuje šířky až 640 kilometrů. I šestimilionové Miami tak mohou zasáhnout nebezpečně silné větry.

Nově se hurikán očekává v pondělí v zátoce Tampa Bay, která nezažila silný hurikán od roku 1921 a v níž žije na tři miliony lidí. Meteorologové varují přímořské oblasti před vlnami, které by mohly být až 4,5 metru vysoké.

Změna předpovědi postupu hurikánu si vyžádala evakuace na poslední chvíli, což mnozí kritizovali. "Pět dní nám říkali, že to půjde po východním pobřeží a teď 24 hodin předem řeknou, že to zasáhne západ. Tak nevím, za co jsou placení," postěžoval si podnikatel Jeff Beerbohm z města St. Petersburg.

Důsledky hurikánu Irma, který už si v předchozích dnech vyžádal na 25 obětí v Karibiku, mohou být nejhorší v historii Floridy. Zatím nejsilnější hurikánem, který tento americký stát zasáhl, byl hurikán Andrew. Ten v roce 1992 dorazil na předměstí Miami s větry o rychlosti až 265 kilometrů za hodinu.