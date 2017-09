Šokující volání na policii: Muž zavraždil manželku, ale nemůže si vzpomenout jak a proč, protože tvrdě usnul

Velmi zvláštní příběh vraždy vyšetřuje policie v Raleighu v americkém státě Severní Karolína. Minulý pátek tam na tísňovou linku policie zavolal Matthew Phelps (28) a v sedmiminutovém hovoru popsal, že na podlaze jejich domu našel mrtvou manželku Lauren (29). Měla mnoho bodných ran, ale on prý tvrdě spal a neví, zda a jak ji zabil. „Nemohu uvěřit, že jsem to udělal. Pane Bože, nezasloužila si to. Proč?“, řekl v telefonickém hovoru policejnímu operátorovi.

Policie neobvyklou nahrávku zveřejnila minulý pátek a příběh se objevil v mnoha světových médiích. Muž volal v noci po jedné hodině a tvrdil, že se probral z velmi tvrdého snu a našel manželku mrtvou a zakrvácenou na podlaze. Předtím si vzal léky na spaní a tvrdí, že vůbec si nepamatuje, že by ženu zabil. Prý neměl ani nikdy žádný motiv.

Podle policejního záznamu (poslechnout si ho můžete ve videu v úvodu článku) proběhla část hovoru takto:

„Myslím, že jsem zabil moji…,“ řekl Phelps.

„Co tím myslíte, co se stalo?“ zeptal se operátor.

„Měl jsem sen, pak jsem rozsvítil a ona je mrtvá na podlaze.“

„Jak? Jak? Jak?“ ptal se policista.

„Mám na sobě krev a na posteli je zakrvavený nůž. Myslím, že jsem to udělal…“

„Dobře,“ řekl po odmlce operátor a požádal ho, ať zůstane na telefonu, zřejmě šel případ konzultovat.

„Nemohu uvěřit, že jsem to udělal. Nemohu uvěřit, že jsem to udělal,“ pokračoval Phelps.

Policejní dispečer mu pak položil několik dotazů týkající se manželky a pak se ho zeptal, jestli se ji nedá ještě pomoci.

„Nedýchá,“ zněla odpověď.

„Myslíte, že už ji nelze pomoci?“ ptal se dál operátor.

„Myslím, že nelze. Bojím se k ale přiblížit,“ tvrdil Phelps.

Na konci sedmiminutového volání Phelps vzlykal a tvrdil, že jeho žena si to „nezasloužila“. Řekl, že si vzal léky na spaní a nic si nepamatuje. Jen, že měl sen, že se něco stalo.

Jak pak zjistila policie, jeho manželka Lauren ještě hodinu před svoji smrtí umístila na Facebook video, kterým propagovala svíčky společnosti Scentsy, které prodávala.

Pro policii je případ záhadný, protože Matthew Phelps nebyl nikdy trestaný, vystudoval teologii a rodina se jevila jako naprosto bezproblémová. Pár se vzal před necelým rokem.

Zvláštní vrah byl přemístěn do vězení v okrese Wake County a podle nařízení soudce nesmí být propuštěn na kauci.