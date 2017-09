Dodávky amerických zbraní na Ukrajinu jen zvětší počet obětí, varoval Putin

Ruský prezident Vladimir Putin dnes varoval před případnými dodávkami amerických zbraní Ukrajině. Oznámil také, že Rusko v Radě bezpečnosti OSN předloží rezoluci o vyslání mírových sil OSN do Donbasu na východě Ukrajiny, kde by tyto síly měly chránit pozorovatele Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE), dohlížející na příměří mezi znepřátelenými stranami.

Konflikt mezi vládními vojsky a proruskými separatisty na východě Ukrajiny si vyžádal během tří let na 10.000 mrtvých. Moskva stále popírá přímé zapojení do konfliktu, i když fakta svědčí o tom, že separatisty vojensky podporuje.

"Dodávky zbraní do oblasti konfliktu nepomohou usmíření, ale situaci jedině zhorší," varoval Putin na závěr summitu v čínském městě Sia-men. Americké zbraně podle něj nijak nezmění situaci na východě Ukrajiny, jen zvětší počet obětí.

Upozornil také, že povstalci v Doněcku a Luhansku mají zbraní dost, a to i ukořistěných u nepřítele - a je možné, že tyto zbraně pošlou i do jiných konfliktních oblastí.

Putin také oznámil, že Rusko předloží v RB OSN návrh rezoluce o vyslání mírových sil OSN na frontovou linii oddělující znepřátelené strany v Donbasu. "Přítomnost mírotvůrců, dokonce lze říci, že nikoliv mírotvůrců, ale lidí, kteří zajistí bezpečnost mise OBSE považuji za naprosto vhodnou a nevidím tu nic špatného. Naopak si myslím, že by to pomohlo k řešení problému na jihovýchodě Ukrajiny," řekl. Úkolem těchto sil by podle Putina bylo zajistit pouze bezpečnost pozorovatelů OBSE, nacházely by se pouze na frontové linii a nikde jinde a rozmístěny by mohly být pouze po stažení sil a těžkých zbraní, a tedy se souhlasem povstalců.

Myšlenku pozvání mezinárodních mírových jednotek do Donbasu nastolil před dvěma lety ukrajinský prezident Petro Porošenko, avšak s tím, že na misi by se podle něj samozřejmě nemohli podílet ruští "agresoři" a že by bylo nejlepší, aby šlo o policejní misi Evropské unie. Rusko zareagovalo tehdy odmítavě, Evropská unie zdrženlivě.