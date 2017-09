Šílenec nebo génius? Prezident vydal seznam 30 povinných knih. Je mezi nimi i filozofické dílo o včelách

V Nachičevanské autonomní republice, která patří k Ázerbájdžánu, mají sečtělého prezidenta. Jmenuje se Vasif Talibov a v minulých dnech vydal seznam 30 knih, o nichž tvrdí, že by si je měl přečíst každý občan země. To u podobných politiků, kteří si na Kavkazu hrají na neomezené vládce, takovým překvapením nebylo, ovšem Talibův seznam je skutečně pozoruhodný. Kromě očekávaných spisků o islámu a propagandistických nesmyslů do něj zařadil také významná díla. Od „Starce a moře“ od Hemingwaye, přes excelentního „Malého prince“ Saint-Exuperyho až po filozoficko-zoologické pojednání Maurice Meaterlincka „Život včel“.