V Paříži začala fungovat první taxislužba jen pro ženy. Má je ochránit před obtěžováním, je ale drahá

Jak uvedla Sarra Boubchirová pro deník Le Figaro, nová služba, která se jmenuje Women Drive, bude fungovat bez „nedůvěřivých pohledů, kladení citlivých otázek a nevhodných návrhů“. Aby se ženy cítily ještě lépe, v autech nové taxislužby najdou i tablety, které mohou za jízdy použít, dále láhev vody zdarma a soupravu na úpravu make-upu.

Všechno to zní krásně, ale jak upozornila francouzská verze webu The Local, je to vykoupenou daleko vyšší cenou. Taxislužba pro ženy si účtuje v Paříži až dvojnásobnou cenu na stejnou vzdálenost než například společnost Uber.

Boubchirová prý začala o této variantě přepravy přemýšlet poté, co se taxikář choval velmi nevhodně k ní i k jejímu příteli. Po hádce je údajně vysadil uprostřed silnice a odjel.

Ve Francii byl jeden řidič taxíku nedávno obviněn i ze znásilnění. Další měli obtěžovat klientky, někteří i nevhodnými esemeskami. Například v USA v letech 2012 až 2015 jen společnost Uber obdržela 170 stížností – v pěti případech se mělo jednat o znásilnění a zbytek bylo sexuální obtěžování.

Nabídka nové „ženské taxislužby“ zatím funguje jen v Paříži, ale její zakladatelka doufá, že se nakonec prosadí i na celostátní úrovni. Některé kritické hlasy ale říkají, že by se mohlo jednat o diskriminaci mužů a proto by podobná služba neměla být povolena.

Jenže podobná služba už existuje v Austrálii, New Yorku a Londýně.

Podle dostupných studií tvoří ve světě muži více než 95 procent všech řidičů taxíků.