Zakladateli Facebooku Zuckerbergovi se narodila druhá dcera. Dopis pro ni si přečetly miliony lidí

Když se Zuckerbergovi v roce 2015 narodila první dcera Maxima, v tehdejším dopise jí oznámil, že 99 % svého majetku převede spolu s manželkou do fondu dobročinné nadace. Druhý dopis je ale odlišný a více osobní. Zuckerberg v něm upozorňuje na důležitost hravého dětství, čtení pohádek, pohybu venku, představivosti a čichání ke květinám. Poměrně zvláštní od člověka, který nás přikoval k obrazovkám počítačů a mobilních telefonů.

Český překlad dopisu:

Drahá August,

vítej do tohoto světa, já i tvoje maminka se už nemůžeme dočkat, jaký člověk se z tebe stane! Když se narodila tvá sestra, napsali jsme jí tehdy dopis o světě a o tom, jak doufáme, že bude vypadat, až do něj ona a teď i ty vyrostete. Že to bude svět s dostupnějším vzděláním, s méně nemocemi, silnými komunitami a rovnými šancemi pro všechny. Napsali jsme, že se všemi výhodami ve vědě a technologii by měla vaše generace žít mnohem lépe než ta naše. I když nás novinové titulky zásobují negativními zprávami, věříme, že pozitivní přístup nakonec zvítězí. Co se týče vaší budoucnosti, zachováváme si optimismus.

Ale spíše než o dospívání chceme mluvit o dětství. Svět je někdy až příliš vážné místo, a proto je nesmírně důležité občas vyrazit ven a hrát si.

Budeš mít docela napilno, až budeš starší, takže doufám, že si najdeš čas přičichnout ke všem květinám a vložit si všechny zajímavé lístky do svého košíku. Že přečteš spoustu dětských knih a začneš vymýšlet vlastní příběhy. Doufám, že se svezeš na kolotoči tolikrát, že si postupně ochočíš všechny ty barevné koně. Že oběhneš tolik koleček kolem našeho obýváku i dvorku, kolik jen budeš chtít. A taky že si dáš spoustu šlofíků a že ve svých snech budeš cítit, jak moc tě milujeme.

Dětství je magické. Dítětem budeš jen jednou, takže by ses neměla tolik starat o budoucnost. Na to máš nás a my se ujistíme, že pro tebe a pro všechny děti z tvé generace bude svět opravdu lepším místem k životu.

August, moc tě milujeme a už se nemůžeme dočkat všech dobrodružství, která s tebou zažijeme. Přejeme ti radostný život plný lásky, kterou nám snad budeš opětovat.

S láskou,

máma a táta