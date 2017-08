Vynálezce Madsen zřejmě zavraždil novinářku Wallovou záměrně, obvinění proti němu bude vážnější

Původní verze zněla na neúmyslné zabití, podle médií však přišli policisté s novými zjištěními, která je přinutila změnit kvalifikaci trestného činu, z něhož je podezřelý dánský vynálezce. Další obvinění se týká zohavení novinářčiny mrtvoly, torzo jejího těla bylo totiž nalezeno bez hlavy a končetin. Kim Wallová byla novinářka na volné noze, která šla s Peterem Madsenem udělat na jeho ponorku Nautilus rozhovor. Není zatím jasné, co přesně se na lodi odehrálo a z jakých příčin se potopila.

Když se 10. srpna Wallová dostala do ponorky vynálezce Madsena, bylo to naposledy, kdy ji spatřili živou. Poté, co se z ponorky nevracela, informoval její přítel policii a začalo rozsáhlé pátrání. Mezitím se ponorka, již Madsen sám zkonstruoval, z neznámých důvodů začala potápět. V jejím okolí byl nalezen jen Madsen, kterého policie následně obvinila z neúmyslného zabití. Ten svou vinu odmítl, výpověď však dvakrát změnil. Nejprve dánským vyšetřovatelům tvrdil, že Kim Wallovou z ponorky bezpečně doprovodil do centra Kodaně, poté ale otočil a uvedl, že při nehodě ponorky zemřela a on ji „pohřbil do moře“. Dánská policie zatím pracuje s verzí, že Madsen ponorku úmyslně nechal potopit. Uvnitř stroje byly nalezeny stopy od krve, jež jak ukázaly analýzy, patří zemřelé novinářce. Kim Wallová pocházela ze Švédska, do Dánska jela pouze psát reportáž.