Plíce světa se opět ztenčí, Brazílie povolila těžbu zlata v oblasti velké jako Dánsko

Oblast je rozsáhlá zhruba 46 tisíc kilometrů čtverečných, což jsou téměř tři čtvrtiny rozlohy České republiky. O rozhodnutí informovala včera BBC s odvoláním na brazilská média.

Vláda dále uvedla, že i přes toto rozhodnutí bude v pralese nadále chráněno devět oblastí, kde se nachází člověkem minimálně dotčené pralesy včetně domorodých kmenů. Těchto devět oblastí bude i nadále požívat právní ochrany v brazilském právním řádu. Aktivisté a ochránci deštného pralesa však tvrdí, že tento kompromis je nedostatečný, protože tyto oblasti vyňaté z těžby jí budou tak jako tak postiženy. Rozhodnutí vlády považují za nesprávné.

Prezident Michel Temer vydal své rozhodnutí formou dekretu. Oblast, v níž se bude těžit, se nazývá Národní rezervace Coppera aspol (National Reserve of Copper and Associates). Oblast je velká zhruba jako Dánsko, těžit se začne na třiceti procentech její rozlohy. Ministerstvo těžby a energetiky uvedlo, že nejvýznamnější místa oblasti nebudou těžbou dotčena. Toto ujištění však ochráncům přírody a odpůrcům rozšiřování těžby v lese nestačí.

„Důvodem našeho opatření je posílit nové investice, které v zemi vytvoří lepší životní podmínky a zvýší zaměstnanost,“ uvedlo ministerstvo těžby a energetiky. Opozice ale protestuje. Například senátor Randolfe Rodriguez uvedl, že se jedná o největší útok na panenské deštné pralesy za posledních padesát let. Nesouhlasný hlas Rodrigueze není jediný – proti rozhodnutí protestuje například ředitel brazilské pobočky Světového fondu na ochranu přírody Maurício Voivodić, který uvedl, že vlivem ničení pralesů se mohou některé z domorodých kmenů, které se budou muset přesunout do jiné oblasti, dostat do konfliktu. Do této chvíle tyto kmeny žily v izolaci, což se nyní zřejmě změní. Zástupci Světového fondu na ochranu přírody také upozorňují, že rozhodnutí vlády proběhlo zcela bez diskuse s nimi či jinými ochránci přírody.