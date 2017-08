Co by tomu řekl Alláh? Se svatou poutí do Mekky se kšeftuje a provází to korupce

Každý muslim, který je toho fyzicky schopen a má k tomu dostatek peněz, by měl alespoň jednou za život vykonat hadždž, což je arabský výraz pro pouť do posvátné saúdskoarabské Mekky. Je to jeden z pěti pilířů islámu. Jenže muslimů je na světě hodně (kolem 1,7 miliardy) a do Mekky se mnoho z nich nevejde. Saúdská Arábie proto pro jednotlivé země zavedla kvóty, jenže v důsledku toho v některých státech vše provází nebývalá korupce a kšeftaření. Zejména pro chudší muslimy tak zůstává Mekka v podstatě nedobytná.