Bezhlavé torzo ženy patří pohřešované novinářce. Švédskem otřásá případ smrti mladé žurnalistky

Díky DNA, které švédské novinářce Kim Wallové odebrali vyšetřovatelé z kartáčku na zuby a hřebenu, měli lékaři možnost porovnat její DNA s torzem těla, jež vyšetřovatelé objevili u dánského pobřežního města Køge. Tělu chyběla hlava a končetiny a podle informací BBC bylo zatíženo kovovým předmětem, který měl zajistit, aby nevyplavalo na hladinu.

Když se 10. srpna Wallová dostala do ponorky vynálezce Madsena, bylo to naposledy, kdy ji spatřili živou. Poté, co se z ponorky nevracela, informoval její přítel policii a začalo rozsáhlé pátrání. Mezitím se ponorka, již Madsen sám zkonstruoval, z neznámých důvodů začala potápět. V jejím okolí byl nalezen jen Madsen, kterého policie následně obvinila z neúmyslného zabití. Ten svou vinu odmítl, výpověď však dvakrát změnil.

Nejprve dánským vyšetřovatelům tvrdil, že Kim Wallovou z ponorky bezpečně doprovodil do centra Kodaně, poté ale otočil a uvedl, že při nehodě ponorky zemřela a on ji „pohřbil do moře“. Dánská policie zatím pracuje s verzí, že Madsen ponorku úmyslně nechal potopit. Uvnitř stroje byly nalezeny stopy od krve, jež, jak ukázaly analýzy, patří zemřelé novinářce. Kim Wallová pocházela ze Švédska, do Dánska jela pouze psát reportáž.

Hlavní vyšetřovatel případu odmítl komentovat, na co přesně novinářka zemřela. Podle něj příčinu smrti stále zjišťují. Hlavním podezřelým zatím zůstává Madsen.

Kim a vynálezce Madsen na palubě ponorky, kde žena zemřela • Foto Ritzau Foto

O smrti třicetileté Kim Wallové informovala širší veřejnost její matka ve zprávě na Facebooku. Ingrid Wallová uvedla, že nyní prožívá „nekončenou lítost“ a že právě v posledních dnech vyšetřování rodina z Kimina okolí vnímala, jak moc byla jako kolegyně a přítelkyně milovaná. „Dostali jsme kondolence ze všech koutů světa,“ uvedla matka Ingrid.

Kim Wallová byla freelancerka, jejíž texty nacházeli čtenáři v několika světových denících. Psala pro Guardian, New York Times nebo South China Morning Post. O Madsenovi chtěla napsat reportáž zaměřenou na jeho dráhu konstruktéra a vynálezce, konkrétně o jeho ponorce Nautilus, kterou zkonstruoval v roce 2008.