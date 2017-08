Neonacisté v Německu pochodovali Berlínem. Chtěli uctít památku nacisty Hesse, který zemřel přesně před 30 lety

Demonstranti se v ulicích Berlína setkali s jinou demonstrací převážně levicových demonstrantů, kteří se s neonacisty několikrát střetli. Německá policie na oba pochody dohlížela a z obou skupin zadržela několik osob. Průvod protestující proti neonacistické tryzně měl dvojnásobný počet příznivců – podle policie se odpůrců nacistů sešla zhruba tisícovka.

Pochod neonacistů měl přísně stanovená pravidla – účastníci nesměli mít zbraně, nesměli nosit žádné nacistické symboly ani volat nacistická hesla. Mohli si na průvod vzít pouze jednu vlajku na 25 účastníků, což v jejich případě činilo maximálně 20 praporů. Neonacisté zvolili vlajku, kterou užívalo Německo po svém sjednocení mezi lety 1871 – 1914. K vážnějším střetům mezi neonacisty a jejich odpůrci nedošlo.

Od roku 1920 byl členem NSDAP, spolupodílel se na Hitlerově první politické demonstraci, Pivním puči v Mnichově, a také pak s Hitlerem seděl ve vězení. Zřejmě nejznámější událost Hessova života je ale jeho let do Británie. Jako pilot totiž v roce 1941 sedl do Messerschmidtu a odletěl do Velké Británie vyjednávat příměří. Tam byl ale zatčen a vězněn v Toweru, poté souzen Norimberským tribunálem. Poslanec a Obergruppenführerem SS Rudolf Hess byl odsouzen v roce 1946 k doživotnímu vězení. Hess si trest také celý odseděl a zbytek života pak strávil za mřížemi. Zemřel v roce 1987 ve vysokém věku 93 let – oběsil se v altánu v zahradě věznice.