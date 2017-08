Tvrdý kritik Erdogana byl zatčen v Granadě. Důvody jsou politické, zní z Německa

Dogan Akhnali, spisovatel a publicista, jehož hlavním tématem jsou lidská práva v Turecku, byl vzat do vazby na základě žádosti tureckých orgánů ve městě Granada. Na událost jako první reagoval německý poslanec za Zelené Volker Beck, který zatčení významného esejisty považuje za čistě politicky motivované jednání. Beck také prohlásil, že by Akhnali rozhodně neměl být vydán do Turecka, což si turecké autority včetně jejich vůdce Erdogana, velmi přejí. Podle britské BBC zatím není jasné, z čeho přesně byl Dogan Akhnali v Granadě obviněn.

Beck dále uvedl, že za hlavní motiv spisovatelova zatčení považuje jeho politické názory a ostrou kritiku, jíž tureckého vůdce v minulosti často častoval. Několikrát se totiž vyjádřil ve smyslu, že se turecký prezident připravuje „rozšířit svou moc i mimo hranice Turecka“.

V červenci minulého roku se v Turecku odehrál protivládní puč, který Erdogan s pomocí vládních sil tvrdě potlačil. V souvislosti s pučem byly zatčeny desetitisíce lidí, prezident dokonce počítá do budoucna se znovuzavedením trestu smrti. Tento zákon spojoval s referendem, které mu v dubnu letošního roku výrazně rozšířilo pravomoci. Pokud by Turecko trest smrti zavedlo, pravděpodobnost, že by se kdy stalo členem EU, by se přiblížila nule.