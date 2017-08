Nejlepší města pro život jsou Melbourne, Vídeň a Vancouver. Praha stagnuje

Každý rok analytici z organizace Intelligence Unit The Economist, která je spojená se známým časopisem The Economist, zveřejňují studii, která ukazuje, jak se žije ve velkých městech světa. Tentokráte jich bylo hodnoceno 140 a poněkolikáté za sebou vyhrálo australské Melbourne. Na druhém místě je rakouská Vídeň a třetí kanadský Vancouver. Praha se již několik let pohybuje kolem šedesátého místa a podle zkoumaných parametrů se v našem hlavním městě nic moc zásadního nemění.