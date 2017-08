Vybudování socialismu je můj největší životní úspěch! Milouš Jakeš dnes slaví 95. narozeniny

Poslední předrevoluční generální tajemník ÚV KSČ Miloš Jakeš považuje za svůj největší životní úspěch vybudování socialismu v Československu. Sametovou revoluci v roce 1989 důsledně označuje za převrat, který podle něj způsobil zemi velké škody, zejména kvůli privatizaci. Zhroucení celého socialistického bloku pak podle něj vedlo ke konfliktům, které stály život stovky tisíc lidí. Jakeš to řekl v rozhovoru s ČTK u příležitosti svých sobotních 95. narozenin.

"Za největší úspěch považuji to, že se tady podařilo socialismus vybudovat. To, že byl poražen, je druhá věc," řekl Jakeš. "Za druhé, že se to všechno podařilo v mírových podmínkách po válce, kdy lidé pochopili, že tak, jak se žilo předtím, tedy v kapitalismu, se žít dál nedá," dodal.

Bývalý vysoký komunistický funkcionář je přesvědčen o tom, že se podílel na budování spravedlivého sociálního systému. Změna režimu podle něj přinesla pouze negativa, z nichž nejhorší byla privatizace státního majetku. "To bylo rozkradení země," řekl Jakeš. "Důsledky jsou nepříjemné. Co vlastně nám patří v této zemi? Moc málo. Vládne tu v důsledku privatizace zahraniční kapitál nebo naši spojení s tím zahraničním kapitálem," řekl. Kritizoval v této souvislosti vyplácení dividend mateřským podnikům českých firem v zahraničí, podle něj zahraniční společnosti dostávají peníze za nic.

Jakeš také odmítá, že by lidé byli nyní svobodnější než před rokem 1989. "V čem jsme svobodní? Jsme členy Evropské unie, to může být dobré, když se bude správně vyvíjet a bude se vyrovnávat životní úroveň v těch jednotlivých zemích. Může to být také špatné, když se Evropská unie stane jedním z nástrojů politiky Spojených států amerických," řekl.

Události roku 1989 důsledně označuje za převrat, který podle něj zabránil KSČ v reformě české ekonomiky. "Republika, přes problémy, které byly, byla připravena k dalšímu úspěšnému rozvoji. Připravovala se nová pětiletka, která měla řešit existující problémy, připravoval se nový program strany a připravoval se výhled rozvoje národního hospodářství na 20 let," řekl.

Sametovou revoluci podle něj umožnila politika přestavby, kterou v Sovětském svazu prosazoval tehdejší generální tajemník sovětských komunistů Michail Gorbačov. "Vlastně znamenala demontáž socialismu a vytvořila tu situaci, aby nejen v Československu, ale v celém socialistickém evropském táboře došlo k převratu," řekl.

Svou roli podle něj sehrály i západní tajné služby, jež prý vyhledávaly lidi, kteří by se mohli ujmout moci. "Ne náhodou si americký Senát dal sochu Václava Havla do své zasedačky - to svědčí o tom, jaké síly stály za těmi, kteří tady nastolovali problémy a kteří ten režim kritizovali," řekl Jakeš. Protesty proti komunistickému režimu přitom podle něj byly pouze záležitostí Prahy, jinde v Československu se prý "prakticky nic nedělo".

Jakeš je také přesvědčen o tom, že zhroucení socialistického bloku vedlo ke konfliktům s velkým množstvím obětí. "Vznikl tady obrovský prostor nepevných vlád, který Západ cílevědomě zaplnil. To jsou všechny války, které zorganizovali Američani a některé západní státy. To jsou převraty, barevné revoluce," řekl.

Své životní jubileum s politicky spřízněnými lidmi neslaví, i když řekl, že dostal řadu gratulací. Oslavu uspořádal jen v rodinné atmosféře na své chalupě na Šumavě.