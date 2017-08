Merkelová udělala netradiční krok v kampani – odjela na 3 týdny na dovolenou. A Němcům to nevadí

V jiných zemích by to byl nepochopitelný krok, který by vyvolal před volbami a v době horké kampaně otázky, zda se dotyčný politik nezbláznil. V případě kancléřky Angely Merkelové a Německa je to ale všechno jinak. U našich sousedů budou 24. září parlamentní volby, Merkelová si přesto dovolila odjet na tři týdny na dovolenou, z které se vrací tento pátek. To, co by podle všeho jinde vyvolalo bouři, většině Němců nevadí, protože oni sami jsou právě na dovolené a nechtějí na ní o politice nic slyšet.

V USA i jinde ve světě média v minulých dnech zeširoka referovala o tom, že Donald Trump odjel na 17 dní na dovolenou a že to je nehoráznost, když kdysi slíbil, že na žádnou dovolenou v době prezidentství vlastně jezdit nebude (ve skutečnosti je část Bílého domu v dlouho plánované rekonstrukci, která byla naplánovaná už za Baracka Obamy a proto Trump odjel). Merkelová si vzala tři týdny volna a nikdo to moc neřeší.

Podle expertů na předvolební kampaně byl ale krok kancléřky, jako téměř vždy v její politické kariéře, racionální a dobře propočítaný. Většina Němců totiž tradičně odjíždí na dovolenou v druhé polovině července a v srpnu. Merkelová pouze kopíruje dění v zemi a proto to většině lidí nevadí. Chápou, že i vrcholný politik potřebuje odpočinek. Navíc v sobotu kancléřka startuje poslední část kampaně, kdy bude šest týdnů objíždět zemi a to bývá hodně vyčerpávající. Klid, který si předtím naordinovala, jí určitě prospěje. Mezitím její CDU nechala zemi oblepit plakáty, na kterých leží zasněná mladá žena na louce a doprovází to slogan „užijte si léto a udělejte správnou volbu na podzim“.

Mluvčí Merkelové i úřad kancléřky ovšem odmítli veřejnosti sdělit, kde bude jedna z nejvlivnějších žen světa dovolenou trávit. Jak se pak ale ukázalo, část dovolené trávila s manželem Joachimem Sauerem v italských Alpách a chodili zde společně na túry po horách. Byla konkrétně vyfocena ve středisku Solda v Jižním Tyrolsku. Bulvární média po celé Evropě si pak z kancléřky dělali srandu, že už pátý rok po sobě měla na sobě při túře stejnou červenou košili. Vypadala u toho jako pravá německá důchodkyně, ne jako vládkyně Evropy. Překlad pro mnohé voliče: Je jako my, je skromná a nepředvádí se.

Dovolená Merkelové souvisí také s tím, že se rozhodla vést nekonfliktní kampaň, odmítla se dát zatáhnout do jakéhokoli veřejného boje se svými politickými soupeři. Šéf sociálních demokratů Martin Schulz se o to několikrát pokusil, ale nepodařilo se mu to a on oslabil. Když na kancléřku zaútočil kvůli problémům s migrací, body to nepřihrálo jeho SPD, ale antiuprchlické Alternativě pro Německo.

„To, že Merkelovou volí tolik lidí, podporuje fakt, že navenek zůstává vždy klidná. Milují ten její postoj, kdy se tváří, jak moc je vždy zaneprázdněná vládnutím a nemá část na hádky s ostatními politiky, že zůstává nad věcí,“ řekl webu Politico Manfred Guellner, ředitel agentury Forsa v Berlíně.

Navíc upozornil, že Merkelová je mistrem zvláštní předvolební taktiky, která se nazývá „asymetrická demobilizace“. To je ve světě vždy vypjatých voleb hodně neobvyklá věc. O co jde? V kampani se tváří, že všechno je v pořádku (ekonomicky či v případě nezaměstnanosti je na tom Německo skutečně dobře), že žádné větší problémy neexistují, že je jako kancléřka nad rivalitou všech stran. Cílem má být uchlácholení především voličů sociální demokracie, aby v den voleb v klidu zůstali doma, protože vlastně ani není potřeba hlasovat. Jenže voliči Merkelové CDU/CSU to chápou a protože jsou většinou disciplinovaní, tak ti naopak přijdou.

Samozřejmě ani Merkelová se nemůže některým ožehavým otázkám vyhnout, i když se o to ze všech sil snaží. Protože má tradičně dobré vztahy s mnoha německými novináři, několikrát se v průběhu její dovolené v Itálii objevily zprávy, že to nebyla náhoda, kde tráví volno. Prý jí to umožnilo zblízka sledovat dění v zemi, kam letos přichází nejvíce migrantů v Evropě. Opět – umná předvolební taktika. Jde to, když některá velká média hrají s vámi.

Navíc v pátek, první den po dovolené, se Merkelová sejde na obědě se šéfy UNHCR (organizace OSN pro uprchlíky) a Mezinárodní organizace pro migraci. Určitě to bude schůzka příjemná, protože kancléřka hodně dobře hovoří anglicky, může tedy na vše bezprostředně reagovat a něco světu v případě uprchlíků opět nabídne. Na společné tiskové konferenci pak Merkelová všem „dokáže“, že právě ona se o problém migrace enormně zajímá. Další připravený tah do kampaně.

Protože Merkelová na mnohé lidi působí jako „teta ze sousedství“, snaží se alespoň trochu kampaň oživit. Příští středu bude mít online rozhovor se čtyřmi německými celebritami, které jsou známé z internetového serveru You Tube. Dokonce tam bude diskutovat s „odbornicí na krásu“. Zde by se mohla dočkat i nepříjemných dotazů, ale ty ona vždy dokáže umně odrazit. Ale podobný rozhovor by mohl být inspirací i pro českou nudnou předvolební kampaň.

O tom, že Angela Merkelová si může dovolit odjet v průběhu kampaně na dlouhou dovolenou, svědčí i výsledky posledních průzkumů z tohoto týdne. Její koalice CDU/CSU před volbami vede s 38-40 procenty, druhá sociální demokracie má zhruba 25 procent.

Novou německou kancléřkou bude téměř zcela jistě opět Angela Merkelová a je úplně jedno, že byla v průběhu kampaně na túrách v Itálii.