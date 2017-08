Německá země Dolní Sasko zakáže zahalování ve státních školách. Muslimům se to nelíbí

Poměrně nečekané vyústění má v německé spolkové zemi Dolní Sasko spor muslimské studentky a jejich rodičů s jednou školou. Studentka chodila do školy zahalená v nikábu (podobně jako burka zakrývá vše kromě očí) a odmítala výzvy, aby své oblečení upravila. Škola s tím nic nezmohla, protože zákon a školní předpisy tím porušovány nebyly. Jenže do sporu se teď vložil zemský parlament a ve čtvrtek jednomyslně rozhodl, že úplné zahalování na státních školách zakáže. Některým muslimským rodičům a organizacím se to nelíbí, tvrdí, že to popírá jejich práva chráněná ústavou.