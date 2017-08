V 75 letech zemřel v Kanadě kreslíř a vědec Pavel Kantorek

Ve věku 75 let zemřel v Kanadě vědec a jeden z nejznámějších českých autorů kreslených vtipů Pavel Kantorek. Serveru iDnes.cz to dnes řekl Kantorkův bratr Jan. V srpnu 1968 po vpádu vojsk Varšavské smlouvy do Československa Kantorek emigroval a před svou smrtí působil jako univerzitní profesor v Torontu.